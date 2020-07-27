Под Курском в Сейме утонул водитель с автомобилем

Трагедия произошла в Рыльском районе

Минувшей ночью, около полуночи в "Службу спасения" поступило сообщение о падении автомобиля в реку Сейм в Рыльском районе. Спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили и извлекли затонувший ВАЗ-2110. Водителя в нём не было. Его поиски продолжились. Как сообщили в региональном МЧС, буквально несколько минут назад он найден мёртвым. Водолазы извлекли из воды тело 41-летнего мужчины. По предварительным данным он не справился с управлением и съехал в реку.Автомобиль поместили на стоянку рыльского УМВД. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи.