Объемы строительства в регионе превышают реальную покупательскую способность

В Курске строят слишком много квартир, (хотя, возможно, у курян просто нет возможности их покупать). Объемы строительства в регионе превышают реальную покупательскую способность, констатировал замгубернатора Алексей Смирнов. На данный момент не куплены 900 квартир - то есть пустуют целых 60 тысяч квадратных метров жилплощади. Это 10% от того жилья, которое сейчас строится. Однако на совещании у губернатора власти пришли к выводу, что ничего страшного в этом нет. Как отметил Роман Старовойт, эта тенденция характерна для всей страны.