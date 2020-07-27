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Лента новостей / В регионе

В Курске строят слишком много квартир

Объемы строительства в регионе превышают реальную покупательскую способность
В Курске строят слишком много квартир

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В Курске строят слишком много квартир, (хотя, возможно, у курян просто нет возможности их покупать). Объемы строительства в регионе превышают реальную покупательскую способность, констатировал замгубернатора Алексей Смирнов. На данный момент не куплены 900 квартир - то есть пустуют целых 60 тысяч квадратных метров жилплощади. Это 10% от того жилья, которое сейчас строится. Однако на совещании у губернатора власти пришли к выводу, что ничего страшного в этом нет. Как отметил Роман Старовойт, эта тенденция характерна для всей страны.

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