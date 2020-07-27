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Лента новостей / В регионе

Куряне стали меньше жаловаться в областную администрацию

И чаще предлагать идеи по улучшению жизни региона
Куряне стали меньше жаловаться в областную администрацию

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Куряне стали меньше жаловаться в областную администрацию. За полгода в Дом Советов поступило 10 с лишним тысяч обращений. Для сравнения за 6 месяцев прошлого года зарегистрировано почти 14,5 тысяч обращений, это это на треть больше, чем сейчас.

Проблемы, которые беспокоят курян остаются неизменными: чаще всего это социальные вопросы – 36%, экономические – 25%, жилищно-коммунальные – 18%, 15% приходится на общественно-политические вопросы и 7% - на вопросы безопасности и соблюдение законности.

Также инициативные куряне не остаются в стороне от жизни региона и предлагают свои идеи по развитию общественных отношений, совершенствованию законодательства и улучшению социально-экономической сферы. Таких обращений в управление по работе с обращениями граждан поступило 41. 

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