И чаще предлагать идеи по улучшению жизни региона

Куряне стали меньше жаловаться в областную администрацию. За полгода в Дом Советов поступило 10 с лишним тысяч обращений. Для сравнения за 6 месяцев прошлого года зарегистрировано почти 14,5 тысяч обращений, это это на треть больше, чем сейчас.Проблемы, которые беспокоят курян остаются неизменными: чаще всего это социальные вопросы – 36%, экономические – 25%, жилищно-коммунальные – 18%, 15% приходится на общественно-политические вопросы и 7% - на вопросы безопасности и соблюдение законности.Также инициативные куряне не остаются в стороне от жизни региона и предлагают свои идеи по развитию общественных отношений, совершенствованию законодательства и улучшению социально-экономической сферы. Таких обращений в управление по работе с обращениями граждан поступило 41.