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Роман Старовойт рассказал, как будет выглядеть лыжероллерная трасса под Курском

Проект создается за внебюджетные средства, ни копейки из областной казны на него потрачено не будет

Роман Старовойт рассказал, как будет выглядеть лыжероллерная трасса под Курском

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Согласно установленным целевым показателям, к 2030 году регулярно заниматься спортом должны 70 процентов курян, сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт, передаёт телеканал "ТАКТ". В настоящее время таких насчитывается 44 процента. Глава региона отметил, что активному вовлечению в занятия спортом должно способствовать расширение инфраструктуры. Так, в настоящее время в Мокве строится лыжно-биатлонный комплекс. Там помимо лыжероллерной трассы будет создана «Тропа здоровья», по которой смогут ходить куряне, занимающиеся скандинавской ходьбой. А ширина прокладываемой асфальтовой дорожки будет достаточна для безопасной езды на велосипедах и самокатах. Губернатор подчеркнул, что этот проект создается за внебюджетные средства, ни копейки из областной казны на него потрачено не будет.

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