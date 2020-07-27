ТАКТ". В настоящее время таких насчитывается 44 процента. Глава региона отметил, что активному вовлечению в занятия спортом должно способствовать расширение инфраструктуры. Так, в настоящее время в Мокве строится лыжно-биатлонный комплекс. Там помимо лыжероллерной трассы будет создана «Тропа здоровья», по которой смогут ходить куряне, занимающиеся скандинавской ходьбой. А ширина прокладываемой асфальтовой дорожки будет достаточна для безопасной езды на велосипедах и самокатах. Губернатор подчеркнул, что этот проект создается за внебюджетные средства, ни копейки из областной казны на него потрачено не будет.Согласно установленным целевым показателям, к 2030 году регулярно заниматься спортом должны 70 процентов курян, сообщил сегодня на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт, передаёт телеканал "
Роман Старовойт рассказал, как будет выглядеть лыжероллерная трасса под Курском
Проект создается за внебюджетные средства, ни копейки из областной казны на него потрачено не будет