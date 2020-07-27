Куряне на сентябрьских выборах в Госдуму возможно смогут проголосовать по интернету

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут с 11 по 13 сентября

Курская область оказалась в числе счастливчиков, где в сентябре может пройти электронное голосование. Соответствующее постановление ЦИК рассматривает сегодня на заседании, передаёт РИА «Новости». Ещё один регион, жители которого смогут голосовать по интернету - это Ярославская область.Что касается Курска, то речь идёт о Сеймском одномандатном избирательном округе №110. Всего у нас правом голоса обладают порядка 911 тысяч избирателей, но только 294 тысячи из них зарегистрированы на портале госуслуг. Именно им и предоставится возможность проголосовать в пару кликов.Дополнительные выборы в Госдуму пройдут с 11 по 13 сентября. Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно с 29 июля по 8 сентября.