Куряне на сентябрьских выборах в Госдуму возможно смогут проголосовать по интернету
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут с 11 по 13 сентября
Что касается Курска, то речь идёт о Сеймском одномандатном избирательном округе №110. Всего у нас правом голоса обладают порядка 911 тысяч избирателей, но только 294 тысячи из них зарегистрированы на портале госуслуг. Именно им и предоставится возможность проголосовать в пару кликов.
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут с 11 по 13 сентября. Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно с 29 июля по 8 сентября.