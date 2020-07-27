В Курской области начали прием заявок на субсидию при переводе авто на газ

Власти погасят от 30 до 60% стоимости переоснащения транспорта

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области начал прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на субсидию при переводе авто на природный газ. Переоборудование автомобиля обойдется курянам гораздо дешевле. Власти погасят от 30 до 60% стоимости переоснащения транспорта.Для установки газобаллонного оборудования на автомобиль необходимо обратиться в подписавший соглашение с комитетом пункт техобслуживания. Специалисты установят оборудование, стоимость которого уже снижена за счет государства.Партнеры «Газпром газомоторное топливо» дополнительно компенсируют автовладельцам не менее 30% всех расходов на переоборудование. Таким образом затраты по переходу на газ можно свести практически к нулю.Всего в этом году из региональной казны на эти цели направят около 14,5 млн рублей.