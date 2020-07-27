  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области начали прием заявок на субсидию при переводе авто на газ

Власти погасят от 30 до 60% стоимости переоснащения транспорта
В Курской области начали прием заявок на субсидию при переводе авто на газ

Читайте также

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области начал прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на субсидию при переводе авто на природный газ. Переоборудование автомобиля обойдется курянам гораздо дешевле. Власти погасят от 30 до 60% стоимости переоснащения транспорта. 

Для установки газобаллонного оборудования на автомобиль необходимо обратиться в подписавший соглашение с комитетом пункт техобслуживания. Специалисты установят оборудование, стоимость которого уже снижена за счет государства. 

Партнеры «Газпром газомоторное топливо» дополнительно компенсируют автовладельцам не менее 30% всех расходов на переоборудование. Таким образом затраты по переходу на газ можно свести практически к нулю.  

Всего в этом году из региональной казны на эти цели направят около 14,5 млн рублей. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курскую область возвращается жара. Но не надолго

Курская библиотека получила 5-миллионый грант на переоснащение

Курская область. Под суд идет бывшая директор интерната, похитившая у воспитанников более 4 млн рублей

Мошенники продолжали звонить курянке, когда она писала заявление в полиции

Куряне на сентябрьских выборах в Госдуму возможно смогут проголосовать по интернету

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске