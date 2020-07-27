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Мошенники продолжали звонить курянке, когда она писала заявление в полиции

Полицейские установили, что номера телефонов, с которых совершались звонки, зарегистрированы в столице
Мошенники продолжали звонить курянке, когда она писала заявление в полиции

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41-летняя жительница Курчатова больше года назад стала жертвой мошенников, пытаясь заработать на торгах на финансовой бирже. Тогда она потеряла 100 тысяч рублей, но обращаться в полицию не стала. И вот, несколько дней назад ей позвонил неизвестный и предложил получить компенсацию за потерянные ранее деньги. Но для этого нужно было оплатить комиссию за перевод. Женщина согласилась, перечислила 30 тысяч рублей, но обещанной компенсации так и не дождалась. Тут она поняла, что общалась с мошенниками, а отменить перевод было уже поздно.

На этом общение горожанки с аферистами не прекратилось. На следующий день, когда она писала заявление в полиции, ей снова позвонил неизвестный и настойчиво предлагал повторно провести операцию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции уже установили, что номера телефонов, с которых совершались звонки, зарегистрированы в столице.

Полицейские предупреждают курян, если вам поступил звонок с номера с кодом +495 или + 499 с предложением отменить банковский перевод или компенсировать затраты – немедленно, без сомнений прекратите разговор -  это мошенники!

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