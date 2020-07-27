Мошенники продолжали звонить курянке, когда она писала заявление в полиции
Полицейские установили, что номера телефонов, с которых совершались звонки, зарегистрированы в столице
На этом общение горожанки с аферистами не прекратилось. На следующий день, когда она писала заявление в полиции, ей снова позвонил неизвестный и настойчиво предлагал повторно провести операцию.
По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции уже установили, что номера телефонов, с которых совершались звонки, зарегистрированы в столице.
Полицейские предупреждают курян, если вам поступил звонок с номера с кодом +495 или + 499 с предложением отменить банковский перевод или компенсировать затраты – немедленно, без сомнений прекратите разговор - это мошенники!