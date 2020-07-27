Курская область. Под суд идет бывшая директор интерната, похитившая у воспитанников более 4 млн рублей

Она пользовалась беспомощным состоянием своих подопечных и присваивала их деньги себе

Под суд идет бывшая директор «Пенской специальной (коррекционной) школы-интернаты для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья». Её обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. Директор похитила более 4 млн рублей у воспитанников - инвалидов, которые находятся на полном государственном обеспечении.Имея доступ к сберегательным книжкам своих подопечных, женщина предлагала подопечным снять наличные денежные средства с их банковских счетов и передать ей. Якобы для открытия вкладов в банках под высокие проценты либо для приобретения продуктов питания и одежды. Для придания видимости правомерности своим действиям она делала незначительные покупки для детей, при этом большую часть денег забирала себе. В ряде случаев директор убеждала воспитанников получить банковские карты, на которые потом перечислялись все имеющиеся у них денежные средства. Что особенно отвратительно в этой истории, так это то, что директор интерната прекрасно знала и понимала, что её подопечные в силу состояния здоровья не осознают в полной мере характер происходящего. Однако аферистка не побрезговала обмануть инвалидов.Таким способом ей удалось похитить деньги четырех воспитанников на общую сумму более 4 млн рублей.Курчатовский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, вскоре материалы передадут в суд, сообщили в областной прокуратуре.