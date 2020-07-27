  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область. Под суд идет бывшая директор интерната, похитившая у воспитанников более 4 млн рублей

Она пользовалась беспомощным состоянием своих подопечных и присваивала их деньги себе
Курская область. Под суд идет бывшая директор интерната, похитившая у воспитанников более 4 млн рублей

Читайте также

Под суд идет бывшая директор «Пенской специальной (коррекционной) школы-интернаты для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья». Её обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. Директор похитила более 4 млн рублей у воспитанников - инвалидов, которые находятся на полном государственном обеспечении.

Имея доступ к сберегательным книжкам своих подопечных, женщина предлагала подопечным снять наличные денежные средства с их банковских счетов и передать ей. Якобы для открытия вкладов в банках под высокие проценты либо для приобретения продуктов питания и одежды. Для придания видимости правомерности своим действиям она делала незначительные покупки для детей, при этом большую часть денег забирала себе. В ряде случаев директор убеждала воспитанников получить банковские карты, на которые потом перечислялись все имеющиеся у них денежные средства. Что особенно отвратительно в этой истории, так это то, что директор интерната прекрасно знала и понимала, что её подопечные в силу состояния здоровья не осознают в полной мере характер происходящего. Однако аферистка не побрезговала обмануть инвалидов. 

Таким способом ей удалось похитить деньги четырех воспитанников на общую сумму более 4 млн рублей.

Курчатовский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, вскоре материалы передадут в суд, сообщили в областной прокуратуре.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курскую область возвращается жара. Но не надолго

Курская библиотека получила 5-миллионый грант на переоснащение

Мошенники продолжали звонить курянке, когда она писала заявление в полиции

В Курской области начали прием заявок на субсидию при переводе авто на газ

Куряне на сентябрьских выборах в Госдуму возможно смогут проголосовать по интернету

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске