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Курская библиотека получила 5-миллионый грант на переоснащение

Библиотека-филиал №1 станет второй модельной библиотекой нового поколения в Курске
Курская библиотека получила 5-миллионый грант на переоснащение

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Курск получит пять миллионов рублей на создание модельной библиотеки. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Культура». Для участия в нем было подано 182 заявки из 56 российских регионов. Победителями стали 62 библиотеки из 34 областей. Среди них и курская библиотека-филиал №1. 

За счет гранта в библиотеке появится современная, комфортная мебель, произведут техническое переоснащение библиотеки, закупят компьютерное и мультимедийное оборудование, а библиотечный фонд пополнится актуальной и современной литературой на различных носителях. 

Учреждение, расположенное на улице Рабочая, 10а/5, станет второй модельной библиотекой нового поколения в Курске. Первую, напомним, открыли в прошлом году на базе библиотеки имени Евгения Носова. 

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