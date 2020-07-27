Курская библиотека получила 5-миллионый грант на переоснащение

Библиотека-филиал №1 станет второй модельной библиотекой нового поколения в Курске

Курск получит пять миллионов рублей на создание модельной библиотеки. Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Культура». Для участия в нем было подано 182 заявки из 56 российских регионов. Победителями стали 62 библиотеки из 34 областей. Среди них и курская библиотека-филиал №1.За счет гранта в библиотеке появится современная, комфортная мебель, произведут техническое переоснащение библиотеки, закупят компьютерное и мультимедийное оборудование, а библиотечный фонд пополнится актуальной и современной литературой на различных носителях.Учреждение, расположенное на улице Рабочая, 10а/5, станет второй модельной библиотекой нового поколения в Курске. Первую, напомним, открыли в прошлом году на базе библиотеки имени Евгения Носова.