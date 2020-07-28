На курских перевозчиков составили 4 протокола за техническое состояние транспортных средств

А из-за несоблюдения санитарный правил два автобуса с линии пришлось снять

В Курске продолжаются проверки соблюдения перевозчиками правил дорожного движения и эксплуатации пассажирских транспортных средств.В ходе очередного рейда специалисты городского департамента пассажирского транспорта с инспекторами ГИБДД проверили порядка 50 единиц подвижного состава. Результат - четыре протокола об административном правонарушении за техническое состояние транспортных средств.Дополнительное внимание уделили санитарному состоянию подвижного состава. Водители 10-ти автобусов смогли устранить нарушения на месте, а два транспортных средства с линии пришлось снять. Информацию о выявленных недостатках направили перевозчикам для принятия мер.