2 августа в Курске состоится Всероссийский полумарафон ЗАБЕГ.РФ

Вместе с любителями бега на старт выйдут известные российские спортсмены

2 августа в Курской области состоится Всероссийский полумарафон ЗАБЕГ.РФ. Вместе с любителями бега на старт выйдут известные российские спортсмены. В этом году полумарафон в Курске имеет особенности: старты пройдут на пяти дистанциях: 1 км, 1520 м, 5 км, 10 км и 21,1 км. Стартовый городок разместится на Красной площади. После официального открытия профессиональные фитнес-инструкторы проведут для участников разминку.Присоединиться к всероссийскому старту можно на сайте Забег.рф. Допуск участников к соревнованию возможен только при личном предоставлении организаторам оригинала удостоверения личности и оригинала медицинской справки с печатью выдавшего учреждения, с подписью и личной печатью врача.31 июля и 1 августа с 10 утра до 7 вечера на Красной площади зарегистрированным участникам будут выдавать стартовые пакеты. Поэтому с собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), оригинал справки и распечатанный билет.Открытие соревнований состоится 2 августа в 8:30. Раздевалки и камеры хранения, как и стартовый городок, начнут свою работу за час до этого.В 9 часов на старт выйдут участники забегов на 21,1 и 10 км.Ровно в полдень - стартуют полумарафонцы на дистанции 1 км (кластер А).В 12:10 – старт забега на 1 км (кластер В).В 12:40 – старт забега на 5 км.И, наконец, в 13:30 – стартует забег на 1520 метров.Отмечается, что большинство средств от продажи билетов поступит на счет областного марафона «Мир детства» на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Взносы участников на дистанции 1520 м организаторы перечислят в Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».