Из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб 57-летний курянин

Пожар случился минувшим вечером в селе Полянское Курского района

Вечером 27 июля в селе Полянское Курского района случился пожар. Сгорел частный жилой дом. Огнеборцы справились с пламенем за несколько минут, но спасти хозяина жилья не удалось. 57-летний мужчина погиб.Сейчас делом занимаются следователи. В ходе первичного осмотра места происшествия установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. Числился ли селянин в группе риска, не уточняется.По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.