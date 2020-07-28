Из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб 57-летний курянин
Пожар случился минувшим вечером в селе Полянское Курского района
Сейчас делом занимаются следователи. В ходе первичного осмотра места происшествия установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. Числился ли селянин в группе риска, не уточняется.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ