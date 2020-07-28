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Лента новостей / Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб 57-летний курянин

Пожар случился минувшим вечером в селе Полянское Курского района 
Из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб 57-летний курянин

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Вечером 27 июля в селе Полянское Курского района случился пожар. Сгорел частный жилой дом. Огнеборцы справились с пламенем за несколько минут, но спасти хозяина жилья не удалось. 57-летний мужчина погиб. 

Сейчас делом занимаются следователи. В ходе первичного осмотра места происшествия установлено, что предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. Числился ли селянин в группе риска, не уточняется. 

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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