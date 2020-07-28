  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области вырос прожиточный минимум

Во втором квартале его величина составила 10459 рублей, что на 700 рублей больше, чем в первом
В Курской области вырос прожиточный минимум

Читайте также

В Курской области вырос прожиточный минимум. Во втором квартале его величина составила 10459 рублей на душу населения, что на 700 рублей больше, чем в первом. Тогда было 9750 рублей. 

Для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума выросла  на 746 рублей и составила 11206 рублей, для детей эта величина повысилась на 835 рублей - до 10627 рублей, для пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублей. 

Расчёт величины прожиточного минимума сделан на основании стоимости потребительской корзины в регионе  и данных Курскстата об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за апрель, май и июнь.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Пятерка лучших семейных автомобилей в 2020 году по версии CarsWeek.ru

Подключать горячую воду в центр Курска будут до конца лета

Курский поисковый клуб получил грант на развитие волонтерства

Курские аграрии убрали почти половину урожая зерновых

Уродливый надземный переход в центре Курска заменят на современный подземный

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске