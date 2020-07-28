Во втором квартале его величина составила 10459 рублей, что на 700 рублей больше, чем в первом

В Курской области вырос прожиточный минимум. Во втором квартале его величина составила 10459 рублей на душу населения, что на 700 рублей больше, чем в первом. Тогда было 9750 рублей.Для трудоспособных курян сумма прожиточного минимума выросла на 746 рублей и составила 11206 рублей, для детей эта величина повысилась на 835 рублей - до 10627 рублей, для пенсионеров прожиточный минимум увеличился с 8102 до 8 655 рублей.Расчёт величины прожиточного минимума сделан на основании стоимости потребительской корзины в регионе и данных Курскстата об уровне цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за апрель, май и июнь.