В первую смену детей уже приняли 7 детских загородных лагерей и 3 санатория

1 августа в курских лагерях и санаториях стартует вторая смена. В первую смену детей уже приняли 7 детских загородных лагерей и 3 санатория. Из-за пандемии учреждения работают с 50-процентной загрузкой.Заместители губернатора Юрий Князев и Андрей Белостоцкий, а также представители регионального управления Роспотребнадзора, руководители комитетов здравоохранения, молодежной политики, МЧС и Росгвардии проверили санаторий им. И.Д. Черняховского, а также загородные лагеря им. У. Громовой и «Орленок».По результатам ревизии рабочая группа сделала вывод - к приему детей все готово. Закуплены лампы для кварцевания, санитайзеры, антисептики, средства защиты, перчатки и маски. Готовы медпункты и даже изоляторы. Кроме того, по новым санитарным правилам персонал лагеря а протяжении всей смены не будет покидать территорию. Все, кто будет работать в лагере перед началом заезда, проходят медосмотр и тест на коронавирус. Не будет в лагерях и родительского дня - общение с родителями только по телефону.«Орленок» встретит детей обновленным: до заезда там отремонтировали прачечную и выложили тротуарную плитку. Однако предстоит еще капитально отремонтировать корпуса, душевые, заменить кровлю, а также построить новую эстраду. Ремонт продолжится после отъезда детей. На все это из областного и городского бюджетов выделено более 6 млн рублей.Косметический ремонт сделали и в лагере им. У.Громовой. Обновили цеха в столовой и комнаты для гигиены детей - на это ушло 600 тысяч рублей. А в следующем году лагерь ждет уже капитальный ремонт. На него выделят средства из областного бюджета.Всего за это лето в загородных лагерях и санаториях Курской области планируется оздоровить около 4,5 тысяч детей. Узнать о том, как получить путевку, можно на сайте областного комитета молодежной политики или по телефону горячей линии: 8 (4712) 521-621.