Триумфальная арка в Курске на грани разрушения

ТАКТ".Менее чем за месяц до 77-й годовщины Победы в Курской битве в областном центре сразу два главных архитектурных символа героического подвига советского народа оказались в плачевном состоянии. Срочного ремонта требуют плиты на мемориале памяти павших и Триумфальная арка. Тема неотложной реставрации этих двух объектов стала центральной на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта, передает телеканал "
На прошлой неделе общественность Курска была взбудоражена происшествием на мемориале памяти павших – здесь со стены, граничащей со стелой, обрушились гранитные плиты. Коммунальщики оперативно закрыли разрушения баннером, заявив о грядущем начале ремонтных работ. Сегодня на оперативном совещании глава региона поинтересовался, как обстоят дела с устранением дефектов.
Виктор Карамышев, глава г. Курска:
- Ведутся противоаварийные работы. На выходные, к выходным точнее, подвезли первый гранит, подбирали такой же, как тот, что непосредственно сейчас находится на мемориале. Гранит подобран, первая партия пришла, сейчас ведется разбор старой плитки, подготовка к укладке. Где-то день-два, начнем уже укладывать плитку. Также проведем общее обследование состояния, не только тех фрагментов, где у нас плитка упала, но и проведем общее обследование мемориала.
Пока территория, требующая ремонта, ограждена, но никакой активности на ней нет. Ни рабочих, ни техники не видно, хотя согласно планам градоначальника завершить работы планируется к 10-му, максимум к 12 августа. Своего заместителя Алексея Смирнова Роман Старовойт попросил держать вопрос капремонта и последующей комплексной реконструкции мемориала на контроле.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- К сожалению, уважаемые коллеги, нам никто не обещал, что будет легко. Мы видим с вами, куда ни сунься, все отваливается, разваливается. Несколько десятилетий, к сожалению, никто этим не занимался. Даже арка, которая является визитной карточкой областного центра… С момента строительства никто ее не чистил, не поднимался туда и не занимался содержанием этого объекта. Вот сейчас в преддверии 9 мая хотели ее помыть. А кто туда поднялся для проведения этих работ, обнаружил существенные разрушения. И есть риск отделения архитектурных элементов арки от основной конструкции.
Пока будет идти составление проектно-сметной документации на предстоящую реставрацию Триумфальной арки, предлагается выполнить поддерживающий ремонт. Он поможет спасти один из главных архитектурных Курска от дальнейшего разрушения.
Алексей Смирнов, заместитель губернатора Курской области:
- Действительно, там есть кровля, она протекает, и есть элементы, которые находятся в аварийном состоянии, существует угроза разрушения. Будем производить реконструкцию, а сейчас пока - поддерживающий ремонт.
Сроки проведения ремонтных работ на Тримуфальной арке и предполагаемые на них суммы средств не называются.
Триумфальная арка в Курске на грани разрушения
Менее чем за месяц до 77-й годовщины Победы в Курской битве в областном центре сразу два главных архитектурных символа героического подвига советского народа оказались в плачевном состоянии