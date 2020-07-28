Курскому фотографу отказали в регистрации на выборы в Горсобрание
Причина отказа - недостаточное количество достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения
Из семи выдвинутых кандидатов региональный избирком зарегистрировал пятерых. Это ректор ЮЗГУ, единорос Сергей Емельянов, генеральный директор ООО «ЭкспертЦентр» Алексей Макеев от КПРФ, врач-терапевт из поликлиники БСМП Наталия Матвеева от ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинула главбуха ИП Леонидов Людмилу Олейникову, и, наконец, в порядке самовыдвижения избирается начальник участка ОАО "Фармстандарт - Лексредства" Никита Трубенко.
Выборы, напомним, намечены на сентябрь.