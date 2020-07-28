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Курскому фотографу отказали в регистрации на выборы в Горсобрание

Причина отказа - недостаточное количество достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения 
Курскому фотографу отказали в регистрации на выборы в Горсобрание

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Двум кандидатам в депутаты Курского Горсобрания по 5-му округу отказали в регистрации. Это фотограф и общественный активист Олег Погожих, выдвинутый «Партией прямой демократии», и Евгений Стрилец, директор ООО "Нанострой", от "Партии Малого Бизнеса России". Причина отказа - недостаточное количество достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.

Из семи выдвинутых кандидатов региональный избирком зарегистрировал пятерых. Это ректор ЮЗГУ, единорос Сергей Емельянов, генеральный директор ООО «ЭкспертЦентр» Алексей Макеев от КПРФ, врач-терапевт из поликлиники БСМП Наталия Матвеева от ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинула главбуха ИП Леонидов  Людмилу Олейникову, и, наконец, в порядке самовыдвижения избирается начальник участка ОАО "Фармстандарт - Лексредства" Никита Трубенко. 

Выборы, напомним, намечены на сентябрь. 

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