Курскому фотографу отказали в регистрации на выборы в Горсобрание

Причина отказа - недостаточное количество достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения

Двум кандидатам в депутаты Курского Горсобрания по 5-му округу отказали в регистрации. Это фотограф и общественный активист Олег Погожих, выдвинутый «Партией прямой демократии», и Евгений Стрилец, директор ООО "Нанострой", от "Партии Малого Бизнеса России". Причина отказа - недостаточное количество достоверных подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов.Из семи выдвинутых кандидатов региональный избирком зарегистрировал пятерых. Это ректор ЮЗГУ, единорос Сергей Емельянов, генеральный директор ООО «ЭкспертЦентр» Алексей Макеев от КПРФ, врач-терапевт из поликлиники БСМП Наталия Матвеева от ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинула главбуха ИП Леонидов Людмилу Олейникову, и, наконец, в порядке самовыдвижения избирается начальник участка ОАО "Фармстандарт - Лексредства" Никита Трубенко.Выборы, напомним, намечены на сентябрь.