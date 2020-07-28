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Уродливый надземный переход в центре Курска заменят на современный подземный

Пока проект будут разрабатывать, для пешеходов обустроят наземный переход
Уродливый надземный переход в центре Курска заменят на современный подземный

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Уродливый надземный переход возле Центрального рынка уберут. Вместо него будет современный подземный. 
В мэрии говорят, что ещё с момента постройки (в 2005 году) это сооружение вызывало неоднозначную реакцию среди курян, а сейчас всё больше горожан жалуются на его состояние.

В горадминистрации не скрывают - сначала переход не собирались сносить. Рассматривали разные варианты по реконструкции. Но большинство курян оказалось против этого, поскольку реставрация, по их мнению, ничего не изменит. 

Подземный переход предложено построить в рамках подготовки к 1000-летию Курска, а пока проект будут разрабатывать, старый демонтируют и обустроят наземный переход в районе улиц Сосновская и Александра Невского. 

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