Уродливый надземный переход в центре Курска заменят на современный подземный

Пока проект будут разрабатывать, для пешеходов обустроят наземный переход

Уродливый надземный переход возле Центрального рынка уберут. Вместо него будет современный подземный.В мэрии говорят, что ещё с момента постройки (в 2005 году) это сооружение вызывало неоднозначную реакцию среди курян, а сейчас всё больше горожан жалуются на его состояние.В горадминистрации не скрывают - сначала переход не собирались сносить. Рассматривали разные варианты по реконструкции. Но большинство курян оказалось против этого, поскольку реставрация, по их мнению, ничего не изменит.Подземный переход предложено построить в рамках подготовки к 1000-летию Курска, а пока проект будут разрабатывать, старый демонтируют и обустроят наземный переход в районе улиц Сосновская и Александра Невского.