Подключать горячую воду в центр Курска будут до конца лета

Сроки подачи горячей воды перенесли из-за того, что «ремонты приходится проводить в стесненных условиях»

«Квадра» сегодня отчиталась о завершили гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания Курской ТЭЦ-4. Станция возобновила свою работу, и энергетики приступили к заполнению трубопроводов в жилом районе сетевой водой. Однако горячая вода появится не во всех домах сразу, подключение потребителей будет производиться по графику вплоть до сентября:- ул. Радищева, 16, 4/20, 10, 12, 6, 8, 6в, 4, 7, 5, 2- ул. Марата, 21, 2З, 2За, 25, 25а, 22, 24, 24а, 24б,- ул. Ленина, 2,- пер. Радищева, 1, 4, 4а,- пл. Красная, 8,- ул. Урицкого, 18, 18а, 22, З1 , 29, 29а, 16, 20, 2- ул. Дзержинского, 9.- ул. Дружининская 2, З, 7а,- ул. Белинского ж.д.1а, 3, 4,- ул. Дзержинского, 47, 68,- ул. Щепкина, 3, 7, 9, 11, 20,- ул. Советская, 14, 26а, 32, 40а,- ул. Чумаковская, 10,- ул. Димитрова, 4, 2/37а, 2/37а1, 2/37а2,- ул. Ленина, 8, 12,- ул. Почтовая, 2, 3, 4,- ул. Радищева, 19/17, 23, 25- ул. Перекальского, 1, 1а,- ул. Блинова, 29,- ул. Л. Толстого, 16,- ул. К. Маркса, 2, З, 3а, 8,- ул. Ямская, 6, 18 ,- ул. Ахтырская, 2\4,- ул. Павлова, 2, 6,- ул. Ленина, 108, 94,- ул. Радищева, 88, 106, 115а, 116, 118, 80, 82, 84, 86, 99, 95, 9З, 97, 101 , 105, 84а, 103,- ул. Димитрова, 119, 107, 103, 105, 109, 97, 91, 99, 95, 9З, 101,- ул. Гоголя, 25, 29а,- ул. Ленина, 87, 99а, 99б,- ул. Блинова, 14/17, 9/1, 1, 23,- пер. Блинова, 7а, 3а, 13/15, 7,- ул. Володарского, 8а, 4\2, 6,- ул. Марата, 1, 1а, 2а, 3,- ул. Урицкого, 5,- ул. С. Саровского, 12,- ул. Ленина, 71, 75, 67а, 69, 77, 77а, 77б,- пр-д Мирный, 3, 5, 7, 9, 11,- пр-д Московский, 4, 5б, 5а, 4,- ул. Челюскинцев, 9, 2З, 25, 19, 28, 28а, 3, 5, 18,- ул. Лысая гора, 1 , 2, 9,- ул. Блинова, 2/1 ,2/2, 27, 27а, 23,- ул. Л.Толстого, 4, 6, 8, 10, 5а, 5б, 1, 7а, 7б, 9, 9а, 12, 13, 13а,- ул. Перекальского, 2, 5,- ул. Семеновская, 26,7 августа- ул. Димитрова, 37, 376, 52, 61, 62,- ул. Ватутина, 2З, 2Зб,- ул. Садовая, 42, 40 42а, 27,- ул. Семеновская, 76,- ул. С. Перовской, 13,- ул. Дружининская, 26а,- ул. С. Саровского, 5, 5/7,- ул. М. Горького, 18, 20,- ул. Уфимцева, 5,- ул. Ленина, 11, 13, 15.- ул. Володарского, 67, 69, 65, 6За, 56, 62, 75, 77, 81, 81а- ул. М.Горького, 55, 55а, 57,- ул. Мирная, 40.Как пояснили в компании, по итогам гидравлических испытаний на трубопроводах выявлено 46 повреждений. Несмотря на то, что большую часть ветхих участков сетей заменили, сроки подачи горячей воды по ряду улиц теплоэнергетики вынуждены перенести – «повреждения носят локальный характер, и зачастую ремонты приходится проводить в стесненных условиях плотной жилой застройки», говорят в «Квадре».Справки по вопросам отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.