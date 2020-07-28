Подключать горячую воду в центр Курска будут до конца лета
Сроки подачи горячей воды перенесли из-за того, что «ремонты приходится проводить в стесненных условиях»
30 июля
- ул. Радищева, 16, 4/20, 10, 12, 6, 8, 6в, 4, 7, 5, 2
- ул. Марата, 21, 2З, 2За, 25, 25а, 22, 24, 24а, 24б,
- ул. Ленина, 2,
- пер. Радищева, 1, 4, 4а,
- пл. Красная, 8,
- ул. Урицкого, 18, 18а, 22, З1 , 29, 29а, 16, 20, 2
- ул. Дзержинского, 9.
31 июля
- ул. Дружининская 2, З, 7а,
- ул. Белинского ж.д.1а, 3, 4,
- ул. Дзержинского, 47, 68,
- ул. Щепкина, 3, 7, 9, 11, 20,
- ул. Советская, 14, 26а, 32, 40а,
- ул. Чумаковская, 10,
- ул. Димитрова, 4, 2/37а, 2/37а1, 2/37а2,
- ул. Ленина, 8, 12,
- ул. Почтовая, 2, 3, 4,
- ул. Радищева, 19/17, 23, 25
1 августа
- ул. Перекальского, 1, 1а,
- ул. Блинова, 29,
- ул. Л. Толстого, 16,
- ул. К. Маркса, 2, З, 3а, 8,
- ул. Ямская, 6, 18 ,
- ул. Ахтырская, 2\4,
- ул. Павлова, 2, 6,
- ул. Ленина, 108, 94,
- ул. Радищева, 88, 106, 115а, 116, 118, 80, 82, 84, 86, 99, 95, 9З, 97, 101 , 105, 84а, 103,
- ул. Димитрова, 119, 107, 103, 105, 109, 97, 91, 99, 95, 9З, 101,
- ул. Гоголя, 25, 29а,
З августа
- ул. Ленина, 87, 99а, 99б,
- ул. Блинова, 14/17, 9/1, 1, 23,
- пер. Блинова, 7а, 3а, 13/15, 7,
- ул. Володарского, 8а, 4\2, 6,
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- ул. Урицкого, 5,
- ул. С. Саровского, 12,
5 августа
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- пр-д Мирный, 3, 5, 7, 9, 11,
- пр-д Московский, 4, 5б, 5а, 4,
- ул. Челюскинцев, 9, 2З, 25, 19, 28, 28а, 3, 5, 18,
- ул. Лысая гора, 1 , 2, 9,
- ул. Блинова, 2/1 ,2/2, 27, 27а, 23,
- ул. Л.Толстого, 4, 6, 8, 10, 5а, 5б, 1, 7а, 7б, 9, 9а, 12, 13, 13а,
- ул. Перекальского, 2, 5,
6 августа
- ул. Семеновская, 26,
7 августа
- ул. Димитрова, 37, 376, 52, 61, 62,
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- ул. Садовая, 42, 40 42а, 27,
- ул. Семеновская, 76,
11 августа
- ул. С. Перовской, 13,
13 августа
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14 августа
- ул. С. Саровского, 5, 5/7,
- ул. М. Горького, 18, 20,
- ул. Уфимцева, 5,
- ул. Ленина, 11, 13, 15.
1 сентября
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- ул. М.Горького, 55, 55а, 57,
- ул. Мирная, 40.
Как пояснили в компании, по итогам гидравлических испытаний на трубопроводах выявлено 46 повреждений. Несмотря на то, что большую часть ветхих участков сетей заменили, сроки подачи горячей воды по ряду улиц теплоэнергетики вынуждены перенести – «повреждения носят локальный характер, и зачастую ремонты приходится проводить в стесненных условиях плотной жилой застройки», говорят в «Квадре».
Справки по вопросам отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.