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Лента новостей / Спорт

Курский стадион «Меркурий» станет единственным специализированным объектом для занятий регби в Центральном Черноземье

Площадку ждет реконструкция

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Курский стадион «Меркурий» станет единственным специализированным объектом для занятий регби в Центральном Черноземье. Его передали спортшколе «Урожай», где готовят в том числе и регбистов. Там будут проводить тренировки и матчи. Что нужно сделать, чтобы в Курской области смогли проходить такие соревнования, обсудил со спортсменами замгубернатора Александр Чуркин, который побывал на стадионе. 

Площадку ждет реконструкция. В скором времени там оборудуют раздевалки и душевые. Также необходимо решить вопрос с освещением, убрать старые деревья и привести в порядок ливневку. Продумывается и вариант размещения площадки для пляжного регби. Пока же на стадионе скосили траву, убрали мусор, спилили аварийные деревья и установили специальные ворота.
 
По словам Александра Чуркина, региональный комитет по физкультуре и спорту совместно со спортсменами приступил к разработке программы по развитию регби. Для этого изучается опыт других регионов. Соревнования по этому виду спорта в Курской области намерены провести после снятия всех ограничительных мер.
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