Пятерка лучших семейных автомобилей в 2020 году по версии CarsWeek.ru
В нашей стране к выбору семейного автомобиля зачастую не подходят как к покупке стереотипного «вагончика», который будет возить всю семью.
Лидером рейтинга сегодня является отечественный универсал с французскими корнями Lada Largus, который отличается отличной вместительностью, хорошей плавностью хода, легендарной надежностью Logana, реципиентом которого он является. Стоимость базовой версии в 635 900 рублей, только добавляет очков в копилку Largus в наше экономически непростое время.
Корейский кроссовер KIA Sportage в сегодняшнем рейтинге отвечает за весь класс паркетных внедорожников, которые продолжают набирать популярность у все большего количества покупателей, причем не только среди семейных людей. Кореец очень популярен в России благодаря совокупности своих потребительских свойств и надежности, которой славятся автомобили марки KIA. За 1 230 000 рублей, а именно столько стоит базовая версия, можно получить автомобиль, который справится с большинством поставленных задач, кроме, пожалуй, перевозки большого количества строительных материалов.
За европейскую школу семейных автомобилей в рейтинге отвечает сегодня универсал Skoda Octavia Combi, который является характерным представителем данного класса. За 1 985 000 рублей покупатель получит прекрасный по-европейски скроенный автомобиль, с отличной эргономикой и богатым оснащением. Продвинутая мультимедиа и двухзонный климат-контроль будут доступны уже в качестве опции.
В данном рейтинге нельзя было пройти мимо классических семейных автомобилей – минивэнов. Один из самых комфортных для города – это Hyundai H-1. К сожалению, этот класс автомобилей в России не пользуется большим спросом, хотя его преимущества сложно переоценить. В модели инженерам удалось добиться идеального сочетания комфорта, вместительности и практичности. Его стоимость начинается от 2 204 000 рублей.
Hyundai H-1 рассчитан на 7 комфортных посадочных мест. Обладает современным строгим дизайном, по-прежнему привлекающим внимание в дорожном потоке. На таком автомобиле не стыдно приехать в магазин за покупками и на деловую встречу. Отлично подойдет для большой семьи. Места найдется для всех, включая их багаж.
Третий корейский автомобиль в рейтинге это KIA Rio X-Line, популярность которого так же обусловлена сочетанием надежности, цены и дизайна. За 829 000 рублей можно приобрести хетчбэк во внедорожном обвесе, который прекрасно подойдет, и мужчине, и женщине, а так же станет отличным выбором для молодой семьи с одним ребенком.
Источник: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1217477/