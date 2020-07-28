Главврач Курской областной клинической больницы уволился по собственному желанию

Он возглавил больницу чуть больше года назад

Главврач Курской областной клинической больницы Дмитрий Поляков уволился по собственному желанию, сообщили в комитете здравоохранения.





Он возглавил больницу чуть больше года назад. И как раз на период его руководства пришелся пик пандемии в регионе. Медики жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты, неграмотную маршрутизацию пациентов с коронавирусом, отсутствие положенных выплат и многое другое. Публиковали открытые письма. На больничный уходили сотни сотрудников больницы. Многие из этих претензий потом подтвердила проверка прокуратуры.





Однако Поляков все проблемы отрицал, и заявлял о провокациях со стороны некоторых сотрудников и журналистов. Он даже обращался в МВД с просьбой разобраться с публикациями в СМИ.