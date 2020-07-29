Полицейские за несколько часов вернули курянину угнанный автомобиль

Мужчина сам помог угонщику, оставив машину открытой, да ещё и с ключами в замке зажигания

Полицейские меньше чем за сутки вернули курянину угнанный автомобиль. Мужчина потерял машину из-за собственной беспечности. Вечером, заехав к приятелю на улицу Масловка, он оставил ВАЗовскую "семёрку" у его дома открытой, да ещё и с ключами в замке зажигания. А всего через несколько минут он услышал, как двигатель заработал. Друзья выбежали на улицу и лишь успели увидеть, как машина скрывается за поворотом.Горожанин сразу же обратился в полицию. Ориентировку на угнанную машину получили все посты и наряды Курской области, задействованные в системе единой дислокации. Оперативники выяснили, что машина уже покинула пределы Курска. Вскоре её обнаружили на одной из трасс в Курском районе."Сотрудники уголовного розыска, преследуя автомобиль, вышли на связь с экипажем ГИБДД и совместно остановили транспортное средство. Угонщик не стал отрицать своей вины, его задержали и доставили в отдел полиции", - рассказал старший инспектор Группы по связям со СМИ курского УМВД Сергей Ружицкий.Угонщиком оказался ранее судимый курянин. Также выяснилось, что он лишён водительских прав и в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник признался, что во время прогулки почувствовал острое желание прокатиться на автомобиле и в этот момент увидел "ВАЗ" . Посчитав это мистическим совпадением, преступник решил отправиться к родственникам в Золотухинский район, но до места ему не позволили добраться полицейские.Возбуждено уголовное дело. Угонщик может отправиться за решётку на срок до 5 лет, а за то, что сел за руль пьяным молодой человек заплатит штраф в 30 тысяч рублей.Угнанный автомобиль стражи порядка оперативно доставили в Курск и вернули владельцу, который ежедневно использовал его для работы. Мужчина не ожидал, что его машину найдут всего за несколько часов. Он отметил профессионализм полицейских и обрадовался тому, что машина не получила повреждений.