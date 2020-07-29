2 августа в Курске пройдет Всероссийский полумарафон «Забег. РФ». В связи с этим в центре города будут перекрывать движение автотранспорта.
С 8 часов утра до 3 часов дня нельзя будет проехать по Красной площади, улицам Ленина, Марата, Горького, Урицкого, Блинова, Перекальского, а также по переулку Блинова и площади Перекальского по нечетной стороне дороги.
Движение общественного транспорта в это время организуют по улицам Урицкого и Радищева на участке от улицы Урицкого до Московской площади, Карла Маркса от Московской площади до площади Перекальского, улице Перекальского от площади Перекальского в направлении Железнодорожного округа и в обратном направлении по улицам Ямской, Карла Маркса и Радищева.
Помимо этого, по всему маршруту соревнований будет запрещена парковка.
Также на Красной площади установят 4 мусорных контейнера и 4 биотуалета.
Курян просят, по возможности, отказаться в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении, или же заранее планировать свой маршрут.
В Курске из-за полумарафона перекроют движение
«Забег. РФ» пройдет 2 августа