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В Курске из-за полумарафона перекроют движение

«Забег. РФ» пройдет 2 августа
В Курске из-за полумарафона перекроют движение

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2 августа в Курске пройдет Всероссийский полумарафон «Забег. РФ». В связи с этим в центре города будут перекрывать движение автотранспорта. 

С 8 часов утра до 3 часов дня нельзя будет проехать по Красной площади, улицам Ленина, Марата, Горького, Урицкого, Блинова, Перекальского, а также по переулку Блинова и площади Перекальского по нечетной стороне дороги. 

Движение общественного транспорта в это время организуют по улицам Урицкого и Радищева на участке от улицы Урицкого до Московской площади, Карла Маркса от Московской площади до площади Перекальского, улице Перекальского от площади Перекальского в направлении Железнодорожного округа и в обратном направлении по улицам Ямской, Карла Маркса и Радищева. 

Помимо этого, по всему маршруту соревнований будет запрещена парковка. 

Также на Красной площади установят 4 мусорных контейнера и 4 биотуалета. 

Курян просят, по возможности, отказаться в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении, или же заранее планировать свой маршрут. 

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