Курский «Авангард» обменяет болельщикам прошлогодние абонементы на новые
Доплатить придётся всего 300 рублей
Что касается цен на билеты, то взрослый на домашние матчи команды будет стоить 100 рублей, детский обойдётся в два раза дешевле.
Абонемент на новый сезон будет стоить 1000 рублей. Обменять старые абонементы на абонементы сезона 2020-2021 можно в офисе клуба.
Реализация и обмен сезонных абонементов начнется в ближайшее время. Первый матч запланирован на 9 августа. Соперник - «Химик-Арсенал» из Тульской области.