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Лента новостей / Спорт

Курский «Авангард» обменяет болельщикам прошлогодние абонементы на новые

Доплатить придётся всего 300 рублей
Курский «Авангард» обменяет болельщикам прошлогодние абонементы на новые

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Курский «Авангард» обменяет болельщикам прошлогодние абонементы на новые. Доплатить, правда, всё же придётся, но, как говорят в клубе, «чисто символическую сумму» - 300 рублей. Из-за пандемии и досрочного завершения сезона, не состоялись пять домашних матчей «Авангарда». Такое произошло впервые, «поэтому клубу потребовалось время для выработки решения, которое удовлетворит желания верных болельщиков и при этом будет соответствовать действующему законодательству и объективной реальности», - поясняют в «Авангарде». 

Что касается цен на билеты, то взрослый на домашние матчи команды будет стоить 100 рублей, детский обойдётся в два раза дешевле. 

Абонемент на новый сезон будет стоить 1000 рублей. Обменять старые абонементы на абонементы сезона 2020-2021 можно в офисе клуба.

Реализация и обмен сезонных абонементов начнется в ближайшее время. Первый матч запланирован на 9 августа. Соперник - «Химик-Арсенал» из Тульской области. 
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