ТАКТ". Курянам вручили памятки с правилами безопасного поведения на водоемах.В фокусе особого внимания – семьи, отдыхающие с детьми у водоемов. Спасатели совместно с представителями Совета отцов напомнили о важности присмотра за несовершеннолетними, а детям рассказали, почему нельзя ходить купаться без взрослых, передаёт телеканал "
Участники рейда заметили, что далеко не все гребцы на байдарках, лодках и досках для серфинга отправляются в плавание в спасательных жилетах. Между тем соблюдение такого простого требования поможет выиграть драгоценные секунды и сберечь жизнь в случае внезапного опрокидывания плавсредства.
Геннадий Алябьев, старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области
- В ходе рейда выяснилось, что довольно большое количество граждан соблюдает правила. Малолетние дети, которые находятся на берегу, они или в присутствии родителей, или хотя бы родители находятся на близком расстоянии. Но также были выявлены и нарушения, когда дети находились около воды, а родители были достаточно далеко. С этими людьми были проведены беседы, им объяснено, для чего нужно находиться рядом с ребенком, для того, чтоб оказать своевременно помощь.
Спасатели отмечают, что подобные рейды проводятся регулярно и охватывают не только официальные места отдыха у воды, а их в регионе насчитывается 52. Не обходят вниманием и дикие пляжи, где часто собираются компании отдыхающих.
Сергей Сухочев, заместитель председателя Совета Отцов при уполномоченном по правам ребенка при губернаторе Курской области:
- Родители многие стараются, придя на водный объект, отдыхать, а за ребенком никто не наблюдает и не контролирует. Вода – это особо опасный объект, на котором в любой момент может случиться ЧП с ребенком.
Подобные совместные акции спасателей и Совета отцов становятся доброй традицией. За безопасностью курян на воде также помогают следить стражи порядка и добровольцы.
Курские спасатели совместно с Советом отцов провели рейд по реке
В фокусе особого внимания – семьи, отдыхающие с детьми у водоемов