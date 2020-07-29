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Лента новостей / В регионе

Курские спасатели совместно с Советом отцов провели рейд по реке

В фокусе особого внимания – семьи, отдыхающие  с детьми у водоемов
Курские спасатели совместно с Советом отцов провели рейд по реке

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В фокусе особого внимания – семьи, отдыхающие  с детьми у водоемов. Спасатели совместно с представителями Совета отцов напомнили о важности присмотра за несовершеннолетними, а детям рассказали, почему нельзя ходить купаться без взрослых, передаёт телеканал "ТАКТ". Курянам вручили памятки с правилами безопасного поведения на водоемах.

Участники рейда заметили,  что далеко не все гребцы на байдарках, лодках и досках для серфинга отправляются в плавание в спасательных жилетах. Между тем соблюдение такого простого требования поможет выиграть драгоценные секунды и сберечь жизнь в случае внезапного опрокидывания плавсредства.

Геннадий Алябьев, старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области

- В ходе рейда выяснилось, что довольно большое количество граждан соблюдает правила. Малолетние дети, которые находятся на берегу, они или в присутствии родителей, или хотя бы родители находятся на близком расстоянии. Но также были выявлены и нарушения, когда дети находились около воды, а родители были достаточно далеко. С этими людьми были проведены беседы, им объяснено, для чего нужно находиться рядом с ребенком, для того, чтоб оказать своевременно помощь.

Спасатели отмечают, что подобные рейды проводятся регулярно и охватывают не только официальные места отдыха у воды, а их в регионе насчитывается 52. Не обходят вниманием и дикие пляжи, где часто собираются компании отдыхающих.

Сергей Сухочев, заместитель председателя Совета Отцов при уполномоченном по правам ребенка при губернаторе Курской области:

- Родители многие стараются, придя на водный объект, отдыхать, а за ребенком никто не наблюдает и не контролирует. Вода – это особо опасный объект, на котором в любой момент может случиться ЧП с ребенком. 

Подобные совместные акции спасателей и Совета отцов становятся доброй традицией. За безопасностью курян на воде также помогают следить стражи порядка и добровольцы.
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