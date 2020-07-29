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На курские дороги вышел полицейский мотопатруль

Теперь шансов удрать у байкеров-нарушителей будет гораздо меньше
На курские дороги вышел полицейский мотопатруль

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Парк служебной техники курской полиции недавно пополнился двумя мощными мотоциклами немецкого производства. Восемьсот кубовые байки оборудованы всем необходимым для несения службы на дороге: спереди и сзади установлены проблесковые маячки, имеются звуковые спецсигналы и громкоговорители. При этом, имея вес почти в 300 килограммов, они отличаются прекрасными скоростными характеристиками и манёвренностью.

Статистика аварий с участием двухколёсного транспорта неутешительна. В большинстве случаев причина ДТП агрессивный стиль вождения и значительное превышение скорости, отмечает старший инспектор Группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий. Основная задача мотоотделения ГИБДД выявлять на курских дорогах байкеров, которые не соблюдают правила, ездят без документов и техосмотра. Некоторые из них считают, что на мощном мотоцикле можно легко уйти от полицейской погони и не объясняться с инспекторами. Однако это не так. Полицейские байки могут повторить траекторию нарушителя и легко догнать его. Сделать это на патрульном автомобиле не всегда возможно, так как байкеры проскальзывают между рядами машин. Теперь ситуация поменяется и шансов избежать ответственности  у лихачей будет значительно меньше. Причём технику у злостных нарушителей будут изымать и отправлять на штрафстоянку.

Полицейский мотопатруль будет нести службу в Курске ежедневно, в том числе и по вечерам. Чтобы избежать штрафов, Госавтоинспекция рекомендует любителям двухколёсного транспорта соблюдать ПДД.
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