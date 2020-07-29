Пострадавшим курянам предложат компенсации, в том числе и другие участки под застройку

В курской Кукуевке строится 120 жилых домов без разрешения. Об этом говорили на совещании по вопросам оформления жилых домов в деревне, которое провел заместитель губернатора Алексей Смирнов.Как сообщил глава Курского района Андрей Телегин, владельцы 420 участков в Кукуевке в установленном порядке получили разрешение на строительство. Из них на 49 земельных участках уже построены жилые дома, право собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН; на 35 участках строительство не завершено, но право собственности зарегистрировано в ЕГРН; на 285 участках получено разрешение на строительство, и на них построены объекты; ещё на 51 участке выданы разрешения на строительство, но оно не начато.Областная администрация передаст заповеднику памятники природы регионального значения, договоренность об этом достигнута. В свою очередь, научно-технический совет заповедника согласует ввод в эксплуатацию жилых домов тех собственников, которые получили разрешение на строительство. Для этого сейчас проводят инвентаризацию земельных участков.Комитет экологии и природопользования проведет комплексную экологическую экспертизу территории.С учётом сложившейся ситуации, то есть уже имеющейся застройки в Кукуевке, руководству заповедника предложили рассмотреть вариант согласования строительства и с теми собственниками, которые строят дома без разрешения, отметил Алексей Смирнов. В этом случае администрация готова предоставить заповеднику дополнительные земельные участки из числа природных памятников.С каждой пострадавшей семьей вопрос компенсации ущерба решат индивидуально, в частности тем, кто ещё не начал стоительство, предложат земельные участки под застройку в других поселках, где нет ограничений на возведение домов.Напомним также, что региональные власти ждут подписания постановления правительства об особо охраняемых территориях, которое поможет скорректировать границы буферной зоны заповедника и тем самым узаконить дома селян.