Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью

240 тысяч кубометров грунта завезли для строительства второй очереди дороги на проспекте Плевицкой Курска. Устройство земляной насыпи планируется завершить до конца недели. Высота насыпи на некоторых участках достигает 20 м. Работы на объекте выполняет подрядная организации ООО "ДРСУ".Помимо земляной насыпи дорожники переносят коммуникации, линии электроосвещения и газопровода, оборудуют дождевую канализацию. Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью.Во второй половине августа, если позволит погода, начнут укладку асфальтобетона. Планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетку, которая позволит предотвращтить образование трещин.Также предстоит установить дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанести дорожную разметку. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым». Протяженность участка - 600 м. Сдать дорогу должны в ноябре.