240 тысяч кубометров грунта завезли для строительства второй очереди дороги на проспекте Плевицкой Курска
Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью
Помимо земляной насыпи дорожники переносят коммуникации, линии электроосвещения и газопровода, оборудуют дождевую канализацию. Рабочие трудятся в две смены – днем и ночью.
Во второй половине августа, если позволит погода, начнут укладку асфальтобетона. Планируется использовать износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон толщиной 6 см. Кроме того, между слоями покрытий уложат геосетку, которая позволит предотвращтить образование трещин.
Также предстоит установить дорожные знаки, светофоры и барьерное ограждение, нанести дорожную разметку. Новая трасса свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 «Крым». Протяженность участка - 600 м. Сдать дорогу должны в ноябре.