  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский ЮЗГУ создаст аэрокосмическую академию в Гватемале

Причём шефство над проектом возьмет именно курский вуз
Курский ЮЗГУ создаст аэрокосмическую академию в Гватемале

Читайте также

Курский ЮЗГУ создаст аэрокосмическую академию в Гватемале. Причём шефство над проектом, по словам директора Центра научно-технического и инновационного сотрудничества ЮЗГУ Николая Фролова, возьмет именно курский вуз. Комиссия по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрала наш университет в качестве партнёра. Накануне на базе ЮЗГУ состоялся телемост с руководством Центральноамериканского парламента.

Стороны договорились о совместной разработке и запуске на орбиту спутников, об организации дистанционного обучения для иностранных специалистов на базе ЮЗГУ. Кроме того, в октябре куряне примут участие в международной космической неделе в Гватемале.

Курские специалисты уже подготовили образовательную программу, направленную на популяризацию космической деятельности в странах Центральной Америки. Её полностью перевели на испанский язык, она готова к внедрению. На первом этапе учёные из Курска проведут онлайн-курсы повышения квалификации для гватемальских преподавателей, затем они самостоятельно начнут проводить занятия со студентами и школьниками из этой страны. К обучению будущих исследователей космоса должны присоединиться и российские космонавты.

В рамках реализации совместной программы специалисты ЮЗГУ работают не только над теоретической частью. В ближайшие годы в планах создать два совместных студенческих наноспутника.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

240 тысяч кубометров грунта завезли для строительства второй очереди дороги на проспекте Плевицкой Курска

В курской Кукуевке строится 120 жилых домов без разрешения

На курские дороги вышел полицейский мотопатруль

Курские спасатели совместно с Советом отцов провели рейд по реке

Во дворе курской многоэтажки «Хендай» сбил 4-летнего ребёнка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске