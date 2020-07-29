Причём шефство над проектом возьмет именно курский вуз

Курский ЮЗГУ создаст аэрокосмическую академию в Гватемале. Причём шефство над проектом, по словам директора Центра научно-технического и инновационного сотрудничества ЮЗГУ Николая Фролова, возьмет именно курский вуз. Комиссия по международным отношениям Центральноамериканского парламента выбрала наш университет в качестве партнёра. Накануне на базе ЮЗГУ состоялся телемост с руководством Центральноамериканского парламента.Стороны договорились о совместной разработке и запуске на орбиту спутников, об организации дистанционного обучения для иностранных специалистов на базе ЮЗГУ. Кроме того, в октябре куряне примут участие в международной космической неделе в Гватемале.Курские специалисты уже подготовили образовательную программу, направленную на популяризацию космической деятельности в странах Центральной Америки. Её полностью перевели на испанский язык, она готова к внедрению. На первом этапе учёные из Курска проведут онлайн-курсы повышения квалификации для гватемальских преподавателей, затем они самостоятельно начнут проводить занятия со студентами и школьниками из этой страны. К обучению будущих исследователей космоса должны присоединиться и российские космонавты.В рамках реализации совместной программы специалисты ЮЗГУ работают не только над теоретической частью. В ближайшие годы в планах создать два совместных студенческих наноспутника.