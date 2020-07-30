Под Курском установили памятник десантникам

Подвиг сражавшихся десантников 1-го батальона 9-го гвардейского полка 4-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии теперь увековечен в граните

77 лет назад в Поныровском районе Курской области горела земля, и дымилось небо. Солдаты стояли за каждую пядь родной земли. Наиболее ожесточенные бои велись за железнодорожную станцию «Поныри». Подвиг сражавшихся десантников 1-го батальона 9-го гвардейского полка 4-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии теперь увековечен в граните. В райцентре Поныри открыли в честь воинов памятный знак, передает телеканал « ТАКТ ».





Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Здесь, не побоюсь этого слова, решалась судьба человечества. Именно здесь состоялся «Сталинград Курской дуги». Здесь плечом к плечу сражались с врагом люди разных национальностей, разных родов войск. И недалеко от железнодорожной станции «Поныри» уже сейчас, по прошествии многих десятилетий, мы практически каждый год устанавливаем памятный знак или стелу. Идея установить этот памятник возникла в прошлом году, когда генерал Шаманов впервые приехал сюда и возложил цветы к Вечному огню. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве и открытии этого памятника.





Памятник десантникам состоит из двух частей – настоящего фрагмента стены, оставшейся со времен грандиозных сражений на Курской дуге и камня карельского гранита с нанесенной на нем картой-схемой боев.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:

- Действительно, воины гвардейского полка совершили уникальный подвиг. За 10 часов боев было уничтожено 800 фашистов, 2 танка, 6 орудий захватили десантники. Вообще здесь был совершен бессмертный подвиг лейтенанта Большакова, который своей грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Здесь можно говорить очень много. На стенах было написано первой ротой капитана Жукова, где бойцы написали: «Гвардейцы Жукова умирают, но не отступают».





Сами десантники открытие памятного знака восприняли с воодушевлением. Для многих из них – Поныровский район - место особое, овеянное славой и доблестью крылатой пехоты.





Евгений Репин, подполковник ВДВ в отставке:

- Для нас как воинов-десантников, это священная земля. Все-таки вы сами посудите: в этом году исполняется 90 лет Воздушно-десантным войскам, но становление войск началось именно в годы Великой Отечественной войны.