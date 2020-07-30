Житель Курской области попал под уголовку, предложив полицейскому 500 рублей в качестве взятки

Селянин пытался слить дизтопливо из КАМАЗа, но попался с поличным сотруднику ГИБДД

Житель Курской области попал под уголовное дело, предложив сотруднику ГИБДД 500 рублей в качестве взятки. В обмен на эти деньги селянин просил полицейского не привлекать его к административной ответственности за мелкое хищение. Инцидент произошёл 23 июля в Мантуровском районе.58-летний мужчина, являясь водителем одной из организаций, находился на участке автодороги Мяснянка-Бурцевка и намеревался слить дизтопливо из бака автомобиля КАМАЗ, на котором он работал. Однако его вовремя заметил сотрудник Госавтоинспекции и помешал шофёру совершить хищение, рассказали в Следственном комитете.От предложенной взятки правоохранитель отказался и сообщил об этом в дежурную часть районного отделения полиции.В результате в отношении селянина возбудили уголовное дело, сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.