Житель Курской области попал под уголовку, предложив полицейскому 500 рублей в качестве взятки
Селянин пытался слить дизтопливо из КАМАЗа, но попался с поличным сотруднику ГИБДД
58-летний мужчина, являясь водителем одной из организаций, находился на участке автодороги Мяснянка-Бурцевка и намеревался слить дизтопливо из бака автомобиля КАМАЗ, на котором он работал. Однако его вовремя заметил сотрудник Госавтоинспекции и помешал шофёру совершить хищение, рассказали в Следственном комитете.
От предложенной взятки правоохранитель отказался и сообщил об этом в дежурную часть районного отделения полиции.
В результате в отношении селянина возбудили уголовное дело, сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.