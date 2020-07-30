возобновить приём рожениц планируют к середине августа.Курская прокуратура начала проверку в городском роддоме. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, ревизоров интересует, как соблюдались права медработников при оказании помощи пациентам с коронавирусом. Городской роддом, напомним, стал первым медучреждением, которое перепрофилировали под ковидный стационар. Сейчас пациентов с COVID-19 туда больше не госпитализируют, там проходит дезинфекция и косметический ремонт, а
Обращения прокуратура принимает по телефону дежурного прокурора 8 (4712) 51-29-33 по будням c 9 утра до 6 вечера. В пятницу приём завершится в 16:45. Также можно обратиться через интернет-приёмную.
Продолжает работу и «Горячая линия» прокуратуры по вопросу соблюдения прав работников медицинских организаций.
Ранее главврач городского роддома Калерия Ильченко поблагодарила за поддержку администрацию Курской области, замгубернатора Андрея Белостоцкого и бригаду химзащиты. Похвали от губернатора удостоились и сами сотрудники учреждения.
Курская прокуратура начала проверку в городском роддоме
Ведомство интересует, как соблюдались права медработников при оказании помощи пациентам с коронавирусом