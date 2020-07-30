  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская таможня продлила срок временного ввоза более чем для 200 иномарок

Причём сроки продлили без обращений автовладельцев в таможню и без оформления различных документов

Читайте также

Курская таможня продлила до 30 сентября срок временного ввоза 239 иностранных транспортных средств для личного пользования. Автомобили раннее ввезли физлица на таможенную территории ЕАЭС через расположенные в Курской области автомобильные пункты пропуска.

Таможня продлила срок временного ввоза авто, срок вывоза которых истекал в период с 1 марта по 30 сентября этого года. Причём сроки продлили без обращений владельцев автомобилей в таможню, без дополнительного получения разрешения от таможенного органа и без таможенного декларирования. Это сделано автоматически на основании Решения Совета Евразийской экономической комиссии и связано с коронавирусными ограничениями.

Вместе с тем, в таможне напоминают, что продление срока не освобождает от необходимости соблюдать требования, условия и ограничения при использовании временно ввезенных транспортных средств, а также от исполнения обязанности по их обратному вывозу из страны до 30 сентября 2020 года. В случае невывоза автомобиля в установленные сроки или совершения с ним незаконных операций, нарушителя оштрафуют.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До конца года на курских дорогах установят 100 камер

В Курской области взорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной убил мужчину

В Курске начальник следственного отдела присвоил изъятые в ходе раскрытия краж деньги

В Курске на Медовый спас устроят медовую ярмарку

На Театральной площади Курска появятся торговые домики, зона отдыха и туалеты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске