Курская таможня продлила срок временного ввоза более чем для 200 иномарок

Причём сроки продлили без обращений автовладельцев в таможню и без оформления различных документов

Курская таможня продлила до 30 сентября срок временного ввоза 239 иностранных транспортных средств для личного пользования. Автомобили раннее ввезли физлица на таможенную территории ЕАЭС через расположенные в Курской области автомобильные пункты пропуска.Таможня продлила срок временного ввоза авто, срок вывоза которых истекал в период с 1 марта по 30 сентября этого года. Причём сроки продлили без обращений владельцев автомобилей в таможню, без дополнительного получения разрешения от таможенного органа и без таможенного декларирования. Это сделано автоматически на основании Решения Совета Евразийской экономической комиссии и связано с коронавирусными ограничениями.Вместе с тем, в таможне напоминают, что продление срока не освобождает от необходимости соблюдать требования, условия и ограничения при использовании временно ввезенных транспортных средств, а также от исполнения обязанности по их обратному вывозу из страны до 30 сентября 2020 года. В случае невывоза автомобиля в установленные сроки или совершения с ним незаконных операций, нарушителя оштрафуют.