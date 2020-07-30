В Курске начальник следственного отдела присвоил изъятые в ходе раскрытия краж деньги
Теперь уже бывший правоохранитель получил 2,5 года условно
Промышленный райсуд признал бывшего начальника виновным по трем эпизодам части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, по одному эпизоду в крупном размере), сообщили в прокуратуре.
Суд приговорил курянина к 2,5 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также в течение 2 лет он не сможет занимать определенные должности.
Приговор в законную силу ешё не вступил.