Опубликован график отключения электроэнергии в Курске на следующую неделю
Единственный округ, где не запланировано отключений - это Центральный
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 3 по 7 августа с 9-00 до 17-00 света не будет на улицах:
5-я Кислинская 72-110;
8-й Степной переулок 49-63, 52-64;
9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;
3-я Степная улица 49-57, 48-54;
Обоянская 25;
Дружбы 1-7, 3А;
Народная 6-10/27;
Белгородская 20-24;
а также на 10-м Степном переулке 33-43, 32-46; 11-м Степномй переулке 33-47, 36-46 и 12-м Степном переулке 19-31, 18-30.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 3 по 7 августа с 8-30 до 17-00:
Куйбышева 1-38;
Железнодорожная 65-91, 66-92;
Козлова 41-75, 38-68;
Калинина 61-93 68- 96.
6 августа с 13-30 до 17-00:
Тамбовская 3 -23, 2-34;
Тамбовский ПК 1-7, 16-26;
Попова 9-21, 4-26;
Минина 50-78;
Полевая 3-19, 2-26;
Кривецкая 3-19, 2-14;
Подвойского 1-23, 2-18.
Телефон для справок: 26-32-10.