Опубликован график отключения электроэнергии в Курске на следующую неделю

Единственный округ, где не запланировано отключений - это Центральный

Очередные плановые работы в электросетях, намеченные на следующую неделю, вновь оставят курян без электричества. В зону отключения попадают улицы двух городских округов: Сеймского и Железнодорожного. В Центральном отключений не запланировано.света не будет на улицах:5-я Кислинская 72-110;8-й Степной переулок 49-63, 52-64;9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;3-я Степная улица 49-57, 48-54;Обоянская 25;Дружбы 1-7, 3А;Народная 6-10/27;Белгородская 20-24;а также на 10-м Степном переулке 33-43, 32-46; 11-м Степномй переулке 33-47, 36-46 и 12-м Степном переулке 19-31, 18-30.Куйбышева 1-38;Железнодорожная 65-91, 66-92;Козлова 41-75, 38-68;Калинина 61-93 68- 96.Тамбовская 3 -23, 2-34;Тамбовский ПК 1-7, 16-26;Попова 9-21, 4-26;Минина 50-78;Полевая 3-19, 2-26;Кривецкая 3-19, 2-14;Подвойского 1-23, 2-18.