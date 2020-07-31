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Опубликован график отключения электроэнергии в Курске на следующую неделю

Единственный округ, где не запланировано отключений - это Центральный
Опубликован график отключения электроэнергии в Курске на следующую неделю

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Очередные плановые работы в электросетях, намеченные на следующую неделю, вновь оставят курян без электричества. В зону отключения попадают улицы двух городских округов: Сеймского и Железнодорожного. В Центральном отключений не запланировано.


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 3 по 7 августа с 9-00 до 17-00 света не будет на улицах: 

5-я Кислинская 72-110;

8-й Степной переулок 49-63, 52-64; 

9-й Степной переулок 51-63, 52А-58; 

3-я Степная улица 49-57, 48-54; 

Обоянская 25;

Дружбы 1-7, 3А; 

Народная 6-10/27; 

Белгородская 20-24;

а также на 10-м Степном переулке 33-43, 32-46; 11-м Степномй переулке 33-47, 36-46 и 12-м Степном переулке 19-31, 18-30. 

Телефон для справок: 32-32-15.  



В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 3 по 7 августа с 8-30 до 17-00: 

Куйбышева 1-38;

Железнодорожная 65-91, 66-92;

Козлова 41-75, 38-68;

Калинина 61-93 68- 96.

6 августа с 13-30 до 17-00: 

Тамбовская 3 -23, 2-34; 

Тамбовский ПК 1-7, 16-26;

Попова 9-21, 4-26;

Минина 50-78;

Полевая 3-19, 2-26;

Кривецкая 3-19, 2-14;

Подвойского 1-23, 2-18. 


Телефон для справок: 26-32-10.
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