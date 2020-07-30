До конца года на курских дорогах установят 100 камер
Сейчас в регионе действуют 178 систем контроля
В качестве примера удачной работы по оснащению региональных дорог комплексами фотовидеофиксации председатель регионального комитета транспорта и автодорог Владимир Муравьёв привел участок от Курска до Курчатова автодороги Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной. Этот отрезок всегда был напряженным, там не удавалось избежать серьезных ДТП. Однако после установки на этой дороге камер аварийность за полгода снизилась на 42% .