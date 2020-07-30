В Курской области чиновника оштрафовали за неубранные свалки
Несанкционированные свалки экологи обнаружили на территории Любимовского сельсовета
Меж тем навалы полиэтиленовых пакетов, пенопласта, пластиковых бутылок, строительного мусора и химических продуктов относятся к четвертому-пятому классам опасности и отравляют почву, как объект охраны окружающей среды, поясняют специалисты.
За бездействие чиновнику выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. Муниципалитет
пожаловался в суд, который в итоге снизил размер штрафа вдвое - до 25 тысяч рублей.