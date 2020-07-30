В Курской области чиновника оштрафовали за неубранные свалки

Несанкционированные свалки экологи обнаружили на территории Любимовского сельсовета

Чиновника из администрации Любимовского сельсовета оштрафовали за неубранные твердые бытовые отходы. Свалки, которые обнаружили экологи, были несанкционированными и должностное лицо должно было организовать работу по их ликвидации. Однако не справилось с этой задачей.Меж тем навалы полиэтиленовых пакетов, пенопласта, пластиковых бутылок, строительного мусора и химических продуктов относятся к четвертому-пятому классам опасности и отравляют почву, как объект охраны окружающей среды, поясняют специалисты.За бездействие чиновнику выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. Муниципалитетпожаловался в суд, который в итоге снизил размер штрафа вдвое - до 25 тысяч рублей.