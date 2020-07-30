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В Курской области чиновника оштрафовали за неубранные свалки

Несанкционированные свалки экологи обнаружили на территории Любимовского сельсовета 
В Курской области чиновника оштрафовали за неубранные свалки

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Чиновника из администрации Любимовского сельсовета оштрафовали за неубранные твердые бытовые отходы. Свалки, которые обнаружили экологи, были несанкционированными и должностное лицо должно было организовать работу по их ликвидации. Однако не справилось с этой задачей. 

Меж тем навалы полиэтиленовых пакетов, пенопласта, пластиковых бутылок, строительного мусора и химических продуктов относятся к четвертому-пятому классам опасности и отравляют почву, как объект охраны окружающей среды, поясняют специалисты. 

За бездействие чиновнику выписали штраф в размере 50 тысяч рублей. Муниципалитет 

пожаловался в суд, который в итоге снизил размер штрафа вдвое - до 25 тысяч рублей.
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