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В этом году Курск отметит День города в начале сентября

Если, конечно, к тому времени снимут все коронавирусные ограничения
В этом году Курск отметит День города в начале сентября

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В этом году празднование Дня города состоится раньше обычного – в первой декаде сентября (при условии снятия ограничений), сообщает городское управление культуры.

Горожан, между тем, приглашают поучаствовать в формировании программы праздника. Лучшее мероприятие выберут сами жители. Предложения до 20 августа можно присылать на электронную почту городского управления культуры ( kulturakursk@rambler.ru ) или на страницу ВКонтакте ( https://vk.com/kursk_kult ).

Участие курян в формировании программы Дня города уже становится традицией. В прошлом году жители впервые смогли отправить интересные предложения по реализации тематических площадок и оригинальных номеров. Из 20 заявок было реализовано 15.

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