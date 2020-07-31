Владимир Луценко родом из Курска, закончил Курский государственный медицинский институт

Курскую областную больницу возглавил профессор из Белгорода. Накануне с Владимиром Луценко встретился губернатор. В тот же день главврач приступил к выполнению должностных обязанностей.





Владимир Луценко родом из Курска. Он доктор медицинских наук, профессор, закончил Курский государственный медицинский институт в 1986 году по специальности хирургия, сообщает пресс-служба региональной администрации. Карьеру врач начал в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, работал хирургом в белгородской областной клинической больнице, являлся старшим преподавателем кафедры хирургических болезней НИУ БелГУ.





С 2005 года Луценко трудился на должности главного врача горбольницы №2 Белгорода. С 2009-го - заведовал кафедрой общей хирургии НИУ БелГУ. С прошлого года Владимир Луценко работал заместителем главврача по хирургии в клинической больнице № 81 им. В.В. Вересаева в Москве.





Кстати, областную больницу ждет ремонт и реконструкция отделений, также там появятся эскалаторы. Такие задачи перед новым руководителем поставил Роман Старовойт. Среди основных задач - борьба с распространением коронавируса, обеспечение безопасности и создание достойных условий для персонала и пациентов. Владимир Луценко заверил главу региона, что приложит все усилия и с поставленными задачами справится.