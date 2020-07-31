Во время самоизоляции в Курской области на 13% снизилось количество ДТП

Произошло снижение с 717 аварий до 622

За минувшие полгода в Курской области на 13,2% снизилось количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло снижение с 717 аварий до 622. Однако это заслуга самоизоляции и низкой интенсивности движения в этот период, подчеркнул губернатор. Как сохранить положительную динамику, решали на совещании в Доме Советов.





Так, из сотрудников ГИБДД, представителей профильного комитета и общественных наблюдателей создадут специальную комиссию, которая будет контролировать устранение причин ДТП в местах концентрации аварий. По итогам прошлого года в регионе выявлено более 50 таких участков дорог.





На особом контроле профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках подготовки к новому учебному году Роман Старовойт поручил оперативно привести в нормативное состояние все пешеходные переходы вблизи образовательных организаций. Речь идет в первую очередь о разметке и знаках. Львиная доля этих работ придется на Курск. Доя этого также обеспечат совместную группу контроля. Кроме того, во время поездок в районы глава региона будет лично проверять вместе с главами муниципальных образований как выполняется эта работа.





Добавим, в курских образовательных учреждениях внедрены Паспорта дорожной безопасности, в которых есть схемы безопасных маршрутов движения в школу и обратно.