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Под Курском пьяный селянин угнал машину друга, чтобы встретить с возлюбленной рассвет

Романтики не случилось. Его остановил экипаж ДПС
Под Курском пьяный селянин угнал машину друга, чтобы встретить с возлюбленной рассвет

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Ранним утром, примерно в 5 часов в Рыльском районе экипаж ДПС, находясь на дежурстве, заметил автомобиль "Лада-Приора", водитель которого явно нарушал правила дорожного движения. Законное требование остановиться он проигнорировал. Тогда сотрудники ГИБДД начали преследование и спустя несколько минут водитель заглушил мотор, бросил машину и пытался убежать. Но полицейские его задержали. Никаких документов при себе у него не оказалось.

Когда мужчину доставили в отдел полиции, туда поступило заявление от местного жителя о пропаже припаркованной "Приоры". Выяснилось, что это и есть та машина, которую остановили стражи порядка. А угнал её знакомый заявителя. 

После нескольких часов застолья компания не заметила, как из один из друзей вместе с девушкой ушли. Прихватив оставленные на видном месте ключи от машины, угонщик завел чужое авто и отправился в поездку по району. По его словам, он искал место, откуда будет виден красивый восход солнца. Знакомые только через несколько часов заметили отсутствие товарища. К тому моменту водитель уже привлек внимание сотрудников ГИБДД.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина был пьян. К слову, ранее его уже лишили прав управления за пьяную езду. Теперь он, помимо выплаты крупного штрафа, станет фигурантом уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения. Кроме того проверка проводится по факту угона. Вскоре действиям мужчины дадут правовую оценку.

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