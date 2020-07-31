В Курске «Ниссан» догнал «ВАЗ». Пострадала девушка

Авария произошла на улице Бутко

30 июля в Курске произошла только одна авария с пострадавшим, сообщили в ГИБДД. Примерно в половину десятого утра 40-летняя автомобилистка на «Ниссане», двигаясь со стороны Привокзальной площади в направлении улицы ВЧК, напротив дома №44 по улице Бутко допустила столкновение с движущимся в попутном направлении «ВАЗом-21074», за рулём которого был 58-летний водитель. Также в салоне отечественной легковушки находилась пассажирка - 22-летняя девушка. Именно она и получила травмы в результате этого столкновения.