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В Курске «Ниссан» догнал «ВАЗ». Пострадала девушка

Авария произошла на улице Бутко
В Курске «Ниссан» догнал «ВАЗ». Пострадала девушка

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30 июля в Курске произошла только одна авария с пострадавшим, сообщили в ГИБДД. Примерно в половину десятого утра 40-летняя автомобилистка на «Ниссане», двигаясь со стороны Привокзальной площади в направлении улицы ВЧК, напротив дома №44 по улице Бутко допустила столкновение с движущимся в попутном направлении «ВАЗом-21074», за рулём которого был 58-летний водитель. Также в салоне отечественной легковушки находилась пассажирка - 22-летняя девушка. Именно она и получила травмы в результате этого столкновения.

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