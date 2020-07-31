В Курске полиция разыскивает похитителя парфюмерии и косметики. ФОТО

Также магазинный воришка похищал одежду и промтовары

Курская полиция разыскивает Молчанова Станислава Гарьевича, 1981 года рождения. Мужчина промышлял кражами из местных магазинов. Воровал парфюмерию и косметику, а также одежду и промтовары. На данный момент на его счету, как минимум 2 эпизода.Отмечается, что курянин ранее уже был судим, сейчас он скрывается от следствия, но может самостоятельно явиться в Северный отдел полиции для дачи показаний и написания явки с повинной. Это станет смягчающим обстоятельством при назначении наказания в суде, подчеркнули в городском УМВД.Информацию о месте нахождения мужчины, можно круглосуточно и конфиденциально сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, а также по номеру 58-33-60.