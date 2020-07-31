  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске полиция разыскивает похитителя парфюмерии и косметики. ФОТО

Также магазинный воришка похищал одежду и промтовары
В Курске полиция разыскивает похитителя парфюмерии и косметики. ФОТО

Читайте также

Курская полиция разыскивает Молчанова Станислава Гарьевича, 1981 года рождения. Мужчина промышлял кражами из местных магазинов. Воровал парфюмерию и косметику, а также одежду и промтовары. На данный момент на его счету, как минимум 2 эпизода.

Отмечается, что курянин ранее уже был судим, сейчас он скрывается от следствия, но может самостоятельно явиться в Северный отдел полиции для дачи показаний и написания явки с повинной. Это станет смягчающим обстоятельством при назначении наказания в суде, подчеркнули в городском УМВД.

Информацию о месте нахождения мужчины, можно круглосуточно и конфиденциально сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, а также по номеру 58-33-60.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области прогнозируют прохладные выходные с грозами и градом

В Курске за парковку на газонах оштрафовали 11 автовладельцев

Губернатор продлил коронавирусные ограничения в Курской области до 10 августа

Телефонный разговор с "сотрудниками полиции" обошелся доверчивой курянке почти в 100 тысяч

К середине осени планируют открыть движение по новой дороге на проспекте Дружбы Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске