В Курске полиция разыскивает похитителя парфюмерии и косметики. ФОТО
Также магазинный воришка похищал одежду и промтовары
Отмечается, что курянин ранее уже был судим, сейчас он скрывается от следствия, но может самостоятельно явиться в Северный отдел полиции для дачи показаний и написания явки с повинной. Это станет смягчающим обстоятельством при назначении наказания в суде, подчеркнули в городском УМВД.
Информацию о месте нахождения мужчины, можно круглосуточно и конфиденциально сообщать в полицию по телефону 02, с мобильного 102, а также по номеру 58-33-60.