Пятилетнюю девочку из Курска, пострадавшую в ДТП, вертолётом отправили в клинику Рошаля

Маленькую курянку в начале июля сбила машина

Пятилетнюю девочку, пострадавшую в ДТП, вертолётом из Курска отправили в в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. До этого почти месяц за жизнь маленькой курянки боролись врачи областной больницы.Пятилетнюю Лилю в начале июля сбила машина. С множественными травмами девочку доставили в реанимацию, курским медикам удалось стабилизировать ее состояние.Как сообщает сообщает пресс-служба областной больницы, после телемедицинской консультации с московскими коллегами приняли решение о транспортировке девочки в столицу. Там малышке сделают операцию на позвоночнике.Состояние маленькой пациентки оценивается как тяжёлое, поэтому в Москву её отправили на вертолёте санавиации. В пути девочку сопровождает врач, а современное оборудование «палаты реанимации в небе» позволит оказывать ребёнку весь необходимый объём интенсивной терапии в полёте.