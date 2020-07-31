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Пятилетнюю девочку из Курска, пострадавшую в ДТП, вертолётом отправили в клинику Рошаля

Маленькую курянку в начале июля сбила машина
Пятилетнюю девочку из Курска, пострадавшую в ДТП, вертолётом отправили в клинику Рошаля

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Пятилетнюю девочку, пострадавшую в ДТП, вертолётом из Курска отправили в в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. До этого почти месяц за жизнь маленькой курянки боролись врачи  областной больницы. 

Пятилетнюю Лилю в начале июля сбила машина. С множественными травмами девочку доставили в реанимацию, курским медикам удалось стабилизировать ее состояние.

Как сообщает сообщает пресс-служба областной больницы, после телемедицинской консультации с московскими коллегами приняли решение о транспортировке девочки в столицу. Там малышке сделают операцию на позвоночнике.

Состояние маленькой пациентки оценивается как тяжёлое, поэтому в Москву её отправили на вертолёте санавиации. В пути девочку сопровождает врач, а современное оборудование «палаты реанимации в небе» позволит оказывать ребёнку весь необходимый объём интенсивной терапии в полёте.
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