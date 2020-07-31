В Обояни ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий

ТАКТ». В одном из старинных городов Курской области Обояни сейчас как раз полным ходом идут работы по облагораживанию двух общественных территорий. Одна из них – мемориал «Самолёт». Подрядчик серьёзный и ответственный, все необходимые материалы и ресурсы имеются, заверил глава города. Потому до 15 августа работы должны быть завершены.Роман Старовойт вместе с руководителями профильных комитетов продолжает серию рабочих поездок по районным центрам. На этот раз на контроле ход реализации президентских национальных проектов, в частности, касающихся благоустройства городской среды, передаёт телеканал «
Совсем скоро здесь появятся новые тротуары, газоны, установлены урны и скамейки. Не забудут обустроить сквер и современными светильниками.
Второй объект - сквер на улице Ленина. Стоимость проекта по его реконструкции – 8,5 миллионов рублей. В этом году пока успели провести опиловку аварийных деревьев. Старую тротуарную плитку в дальнейшем демонтируют и заменят на новую, а также произведут монтаж новейшего энергосберегающего оборудования для освещения сквера. Данная территория должна стать новым местом притяжения обоянцев, уверен глава города.
Александр Локтионов, глава г. Обоянь: «Один из старейших скверов города Обояни. Разбивался в 1945 году, после окончания войны. Ему 75 лет со дня основания. Время прошедшее показало, что уже нуждается данный объект в серьёзной реконструкции. Надеемся, что объект будет завершён в два этапа – в 2022 году мы планируем полное завершение реконструкции. Он станет достопримечательностью нашего районного центра».
Однако у Романа Старовойта после осмотра территорий появились замечания к руководителю города. Например, выяснилось, что пока должным образом обоянские специалисты не взаимодействуют с курским центром компетенций.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Все проекты, которые касаются архитектуры, благоустройства, озеленения, должны просматриваться и оцениваться центром компетенций для учёта замечаний. К сожалению, Обоянский район, активно работая в этой части благоустройства, пока не взаимодействуют с центром компетенции. Моё пожелание сегодня прозвучало: активнее подключать наших коллег из центра, чтобы учитывались профессиональные замечания».
Всего на два объекта выделено чуть больше 11 миллионов рублей. Эти средства получены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В Обояни ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий
Роман Старовойт вместе с руководителями профильных комитетов продолжает серию рабочих поездок по районным центрам