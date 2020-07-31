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Лента новостей / В России

Миллиардер Сергей Гришин: России нужно развивать роботизированные и автоматизированные технологии в рамках новой индустриализаци

Коронавирус стал существенным фактором глобальных изменений.

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Чему научил нас опыт противодействия пандемии COVID-19, рассказал «Российской газете» миллиардер Сергей Гришин. По его мнению, сам вирус и борьба с ним по-прежнему остаются в ведении медиков, а вот экономические изменения, необратимость которых очевидна уже сейчас, волнуют куда больше людей, и самого бизнесмена в первую очередь.

«Коронавирус стал существенным фактором глобальных изменений, но он не станет триггером новой Великой депрессии», - заявил Гришин. Конечно, развитые страны возвращаются к докризисным показателям быстрее всего. Есть чем похвастаться и российской экономике, в частности, быстротой модернизации системы здравоохранения: «В кратчайшие сроки в 50 раз увеличили производство ИВЛ, построили десятки новых госпиталей, начали резко наращивать производства средств индивидуальной защиты». Все это повлекло развитие высокотехнологического сектора, в который устремился поток инвестиций, в т.ч. иностранных. Правда, стоимость инноваций в здравоохранении, а также в других отраслях, например, в образовании, остается высокой, что делает их недоступными для людей с низким уровнем дохода.

На сегодняшний день в России и в США практически отсутствует внутренне производство: в США оно выведено за пределы страны, и ТНК не спешат возвращать его, а в РФ разрушено еще в 90-е. «У нас отсутствуют технологии, которыми западные партнеры по понятным причинам не спешат делиться», - констатировал эксперт. - Но отсутствие каких-то компетенций и возможностей порождает необходимость развиваться». Основным вектором этого развития станут роботизированные и автоматизированные производства, соответствующие возросшим требованиям общественной безопасности в условиях пандемии.
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