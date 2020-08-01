Это первое в Курске массовое мероприятие после послабления коронавирусных ограничений

1300 курян приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ». Всероссийский полумарафон прошел в воскресенье одновременно в 85 регионах страны. Где-то в онлайн-режиме, но в Курске - в традиционном формате.





Еще одно отличие Курска от других городов - наши бегуны преодолели на одну дистанцию больше. Всего было пять дистанций: 1 км, 1,52 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. На старт вышли известные российские спортсмены: биатлонист, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, лыжник, призер олимпийских игр Алексей Петухов и фехтовальщица, олимпийская чемпионка Евгения Ламонова. Не остался в стороне и губернатор.





Как отметил Роман Старовойт, детали проведения забега долго согласовывали с Роспотребнадзором, соблюдали все требования, которые были предъявлены. Все волонтеры и судьи прошли тестирование на коронавирус – у всех результат отрицательный.





Это первое в Курске массовое мероприятие после послабления коронавирусных ограничений. Взносы участников (а их сумма, по предварительным подсчетам, составит более 420 тысяч рублей) перечислят на благотворительность. Большую часть средств перечислят в марафон «Мир детства» для поддержки семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Деньги, собранные в ходе регистрации на дистанцию 1 520 м, переведут фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».