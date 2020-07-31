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Лента новостей / В регионе

В Курской области прогнозируют прохладные выходные с грозами и градом

Ночью столбики термометров опустятся до +7ºС
В Курской области прогнозируют прохладные выходные с грозами и градом

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В Курской области на грядущих выходных прогнозируют грозы и град. По данным Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии, в регионе ожидается прохладная погода, будет облачно с пояснениями.

В субботу ночью обещают похолодание - до 8-13ºС тепла, днем термометры покажут +18-23ºС. Местами пройдут грозы, днем в отдельных районах возможен град. Порывы ветра при грозах могут достигать 17м/с. 

В воскресенье также ожидается переменная облачность, небольшие дожди, местами возможны грозы. Ночные температуры будут еще ниже, чем днем ранее - всего +7-12ºС, днем же воздух прогреется до +21-26ºС.

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