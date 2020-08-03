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Под Курском два байкера покалечились в ДТП с легковушками

Аварии произошли на трассе «Курск-Воронеж» Курского района и на хуторе Дрозды Обоянского района
Под Курском два байкера покалечились в ДТП с легковушками

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2 августа в Курской области в ДТП пострадали два мотоциклиста. 35-летний байкер - в Обоянском районе, 21-летний - в Курском. 

Около пяти часов вечера на улице Центральная хутора Дрозды, рядом с домом №44 селянин на мотоцикле «БМВ», двигаясь со стороны Белгорода в направлении Курска, столкнулся с движущимся в попутном  направлении автомобилем «Дэу», за рулём которого был 49-летний водитель. В результате столкновения байкеру потребовалась госпитализация. Участники этой аварии были трезвыми.

Часом позднее на 14 км автодороги «Курск-Воронеж» юный мотоциклист на «РЕЙСЕР», двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, столкнулся с автомобилем «Мицубиши Аутлендер», которым управлял 42-летний мужчина. В результате водитель мотоцикла получил различные травмы.

Как отметили в ГИБДД, у этого байкера нет водительских прав, а его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.  



ФОТО - АВТОКАДР_46
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