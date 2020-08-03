  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Число вакансий в Курской области вдвое меньше числа безработных

В службе занятости зарегистрировано в качестве безработных более 18 тысяч курян
Число вакансий в Курской области вдвое меньше числа безработных

Читайте также

Тема трудоустройства курян, оставшихся без работы, сегодня также обсуждалась на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта, передаёт телеканал "ТАКТ". Как отметил замгубернатора Вячеслав Берзин,  сегодня возобновляет личный прием граждан центр занятости. Правда, он доступен после предварительной записи. За последнюю неделю, по словам Берзина, появилось порядка 500 новых вакансий. При этом численность курян, зарегистрированных в качестве безработных в службе занятости, превышает 18 тысяч человек. Доступных вакансий в базе на данный момент – 9924.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Иностранных студентов курских вузов отправят на двухнедельный карантин

Отдыхавших в других регионах курян будут тестировать на COVID

119 строителей Курской АЭС-2 заразились коронавирусом

В Курске стартовала оценка готовности школ к началу занятий

За путешествия по Курской области россияне смогут получить кэшбек

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске