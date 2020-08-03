ТАКТ". Как отметил замгубернатора Вячеслав Берзин, сегодня возобновляет личный прием граждан центр занятости. Правда, он доступен после предварительной записи. За последнюю неделю, по словам Берзина, появилось порядка 500 новых вакансий. При этом численность курян, зарегистрированных в качестве безработных в службе занятости, превышает 18 тысяч человек. Доступных вакансий в базе на данный момент – 9924.Тема трудоустройства курян, оставшихся без работы, сегодня также обсуждалась на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта, передаёт телеканал "
Число вакансий в Курской области вдвое меньше числа безработных
В службе занятости зарегистрировано в качестве безработных более 18 тысяч курян